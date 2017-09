Zrób mammografię i wygraj nagrody!

RZESZÓW. ZOZ nr 2 zaprasza kobiety w wieku 50 – 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach IV edycji kampanii „RAK a ZDROWIE”.

Akcja trwa od 18 września do 29 grudnia i jest skierowana do mieszkanek powiatu rzeszowskiego. Badania mammograficzne można wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 17.30- w Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycznym ZOZ nr 2 przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie.

Panie, które wykonają badanie we wskazanym okresie mogą wziąć udział w losowaniu nagród. Tegoroczna nagroda główna to urządzenie do samodzielnego badania piersi marki „Braster” wraz z wykupionym abonamentem na 24 miesiące, o wartości blisko 900 złotych.

Oprócz tego, do wygrania blisko 30 atrakcyjnych nagród rzeczowych, m.in. przenośny odtwarzacz DVD, kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, mop parowy, kuchenne sprzęty AGD, kosmetyki do makijażu, bilety do kina i wiele innych.

Aby wziąć udział w loterii wystarczy zakupić los w Pracowni Mammograficznej za symboliczną kwotę 0,50 zł.

Ponieważ badania wykonywane są w ramach programu NFZ, panie mogą się przebadać bez skierowania i całkowicie bezpłatnie. Rejestracja odbywa się pod nr 17 861-36-05 lub osobiście w poradni ginekologicznej przy ul. Fredry 9.

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii.

Kampania „RAK a ZDROWIE” realizowana jest przez ZOZ nr 2 już po raz czwarty. W ubiegłorocznych edycjach wzięło udział aż 1370 pań, z czego 66 kobiet zostało skierowanych na dalszą diagnostykę.

