Zrób sobie prezent, zrób badanie

RZESZÓW. 23 czerwca (piątek) Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 zaprasza mężczyzn na bezpłatne badania z okazji Dnia Ojca

W tym dniu szczególny nacisk kładziemy na profilaktykę typowo męskich schorzeń, m. in. przerost prostaty. W związku z tym, w programie znalazły się m. in. konsultacje pielęgniarskie dotyczące tego schorzenia oraz bezpłatne badania krwi na obecność antygenu gruczołu krokowego (PSA). Jest to marker nowotworowy, który pozwala wykryć raka prostaty we wczesnym stadium. Badanie zalecane jest mężczyznom po 50. roku życia – informuje Ewa Skoczyńska, zastępca dyrektora ZOZ nr 2 w Rzeszowie. – Ponadto w dniu swojego święta wszyscy ojcowie będą mogli wykonać badania elektrokardiograficzne oraz zmierzyć poziom glukozy we krwi i ciśnienie tętnicze.

Akcja prozdrowotna skierowana do wszystkich ojców z terenu Rzeszowa i okolic odbędzie się 23 czerwca w godz. 7.30 – 13, w ZOZ nr 2 w Rzeszowie (ul. Fredry 9). W jej ramach możliwe będą także konsultacje z dietetykiem, trenerem personalnym, pomiary wagi i składu ciała na specjalistycznej wadze TANITA, oraz uzyskanie wielu informacji na temat zdrowego odżywiania.

Bezpłatne badania krwi wykonywane będą w dwóch pakietach: pierwszy obejmuje lipidogram i morfologię, które powinno być wykonywane profilaktycznie, bez względu na wiek, natomiast drugi dotyczy antygenu gruczołu krokowego PSA. Liczba pakietów jest ograniczona.

am