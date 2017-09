Zrzekł się diety dla przedszkolaków

KOLBUSZOWA. Jako jedyny w radzie przekazał swoje pieniądze na cele społeczne.

Piotr Panek – jak co roku – przekazał swoją lipcową dietę radnego miejskiego na cele społeczne. Dwa lata temu 838 zł i 50 gr oddał niepełnosprawnym dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. W ub.r. podobną kwotą postanowił wesprzeć sekcję aerobiku w ośrodku sportowym. Teraz lipcowa dieta Panka trafi na dodatkowe zajęcia w Przedszkolu Miejskim w Kolbuszowej Dolnej.

Piotr Panek (25 l.), który jest najmłodszym wśród kolbuszowskich radnych, jako jedyny postanowił oddać swoją lipcową dietę na cele społeczne. Dlaczego?

- Skoro w tym miesiącu nie musiałem pełnić obowiązków radnego, stwierdziłem, że nie powinienem otrzymać za to pieniędzy – tłumaczy Panek. – Skoro już je dostałem, to fajnie byłoby je na cos pożytecznego przeznaczyć. A i mi będzie miło, że mogłem sobie na to pozwolić. Bo na co dzień zwyczajnie mnie na to nie stać – zaznacza młody radny.

To nie pierwszy raz, kiedy Piotr Panek przekazuje dietę radnego na cele społeczne. W przeszłości spotykało się z różnymi komentarzami. Nie obyło się bez złośliwości. – Jeżeli ktoś znów tą moją „pokazówkę” zechce negatywnie komentować, nie mam z tym problemu – oświadczył radny. – Proszę jednak później także dorzucić się do składki.

Paweł Galek