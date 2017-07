Zwalniają lekarzy i pielęgniarki, zatrudniają salowe

RZESZÓW. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 trwa restrukturyzacja.

Od maja dyrekcja szpitala na „górce” nie przedłużyła umów z siedmioma lekarzami, sześcioma pielęgniarkami i pięcioma pracownikami medycznymi. Personel obawia się stałej redukcji etatów. Dyrekcja nie zaprzecza kontynuowaniu tych praktyk, bo szuka oszczędności. Przyznaje, że według norm zatrudnienia podawanych przez Ministerstwo Zdrowia w szpitalu jest za dużo ok. 100 pielęgniarek. Będą więc przerzucane z oddziału na oddział, tam, gdzie będą bardziej potrzebne. Ze względów oszczędnościowych szpital rozwiązał również umowę z firmą sprzątającą lecznicę i szuka chętnych na salowe.

KSW nr 2 w Rzeszowie to najbardziej zadłużony (200 mln zł, z czego 89 mln zł to zobowiązania wymagalne wobec dostawców) szpital w regionie. Stąd realizowany przez nowego dyrektora plan restrukturyzacyjny, polegający m.in. na nieprzedłużaniu umów z pracownikami zatrudnionymi na czas określony. Nie wszystkim jednak umowy nie są przedłużane. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie podpisano ich bowiem z 18 osobami, ale przedłużono 80. Dyrekcja mówi, że zmiany w szpitalu są konieczne, bo co miesiąc placówka generuje stratę ok. 6 milionów złotych. W szpitalu prowadzony jest także (mający potrwać do połowy sierpnia) audyt przez firmę zewnętrzną, od wyników którego zależeć będzie dalsza strategia postępowania. Związki zawodowe reprezentujące pielęgniarki i położne krytycznie podeszły szczególnie do pomysłu przenoszenia ich z oddziału na oddział. Dyrekcja uspokaja jednak, że nie będzie bezmyślnego przerzucania personelu, ale przemyślane przenoszenie z uwzględnieniem skończonej specjalizacji w celu lepszego wykorzystania ich umiejętności lub sytuacji braków kadrowych spowodowanych przebywaniem personelu na urlopach macierzyńskich, wychowawczych czy zwolnieniach chorobowych.

Anna Moraniec