Zwolnieni nauczyciele pozywają szkoły

RZESZÓW, PODKARPACIE. Pierwszy efekt reformy oświaty to tysiące osób bez pracy.

W wyniku reformy oświaty na Podkarpaciu pracę straci 482 nauczycieli, z tego 19 z nich zdecydowało się na pozwanie szkół do sądu pracy. Jak informuje Stanisław Kłak, prezes podkarpackiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, w żadnym innym województwie aż tylu nauczycieli nie złożyło pozwów.

4 września rozpocznie się nowy rok szkolny i za 10 dni wprowadzone będą zmiany w edukacji. W szkołach podstawowych przywróconych zostanie osiem klas, licea ogólnokształcące będą czteroklasowe i stopniowo likwidowane będą gimnazja. W związku z tym pracę stracą nauczyciele. W naszym regionie zwolnionych zostanie 482 nauczycieli, a 1627 osobom zmienione zostaną warunki zatrudnienia i będą pracować na niepełnym etacie. Niektórzy nauczyciele, a będzie ich 727, będą zmuszeni dojeżdżać do kilku szkół, żeby mieć pełny etat.

- Zwolnieni nauczyciele będą walczyć o swoje w sali sądowej – poinformował Stanisław Kłak, prezes podkarpackiego okręgu ZNP. – W sumie 19 nauczycieli zrzeszonych w ZNP wystąpiło na drogę sądową przeciw dyrekcjom szkół. Sam przygotowałem większość pism, pozwów. Te dane dotyczą jednak tylko osób związanych z ZNP. Nie mamy informacji o pozwach do sądu innych nauczycieli, którzy nie należą do naszego związku. To może oznaczać, że takich spraw do sądu pracy może trafić więcej.

Zwolnieni nauczyciele, którzy wystąpili na drogę sądową, są z 11 powiatów: rzeszowskiego, dębickiego, jarosławskiego, przeworskiego, stalowowolskiego, łańcuckiego, krośnieńskiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, jasielskiego i mieleckiego. Jak wykazywali w pozwach, zdecydowali się na skierowanie sprawy do sądu, bo czują się pokrzywdzeni z powodu wygaszania gimnazjów. Były też przypadki, że dyrektorzy szkół wadliwie wypowiedzieli im stosunek pracy, bo nie wskazano przyczyny zwolnienia.

Są dwie grupy zwalnianych nauczycieli. 264 to ci, którzy pracowali w szkołach bez oddziałów gimnazjalnych, a 218 z samodzielnych gimnazjów lub placówek z oddziałami gimnazjalnymi.

W związku z reformą oświaty, na 4 września zaplanowano protest związkowców z ZNP przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie. Pikieta ma służyć obronie dotychczasowego systemu edukacji. Wezmą w niej udział tylko niektóre okręgi ZNP, z woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Jeśli będą chętni z Podkarpacia, to ZNP zorganizuje transport do Warszawy i również związkowcy z naszego regionu pojadą do stolicy. Decyzja w tej sprawie zapadnie do końca sierpnia. Wciąż też nie wiadomo, czy na początku września odbędzie się strajk w szkołach, polegający na nieprzystąpieniu nauczycieli do prowadzenia lekcji.

Mariusz Andres