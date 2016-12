Żyła mistrzem Polski

SKOKI NARCIARSKIE. Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbyły się pierwsze oficjalne zawody po modernizacji skoczni.

Reprezentujący barwy klubu WSS Wisła Piotr Żyła po raz drugi w swojej karierze wywalczył tytuł Mistrza Polski Seniorów, wygrywając w świątecznym konkursie rozgrywanym na zmodernizowanej Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Po srebrny medal sięgnął Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane), natomiast brąz zdobył Maciej Kot. Skoczek z klubu AZS Zakopane w drugiej serii poszybował na rekordową odległość 139 metrów – to najdłuższy skok na tym obiekcie po zakończonej w grudniu przebudowie.

W zawodach udział wzięło 35 skoczków z Polski i Czech. Na starcie pojawili się nasi czołowi zawodnicy – zabrakło tylko skoczków powołanych na Puchar Kontynentalny w Engelbergu, a także Kamila Stocha, który się przeziębił i chce wrócić do zdrowia przed Turniejem Czterech Skoczni. Niespodzianek nie było – w poniedziałkowych mistrzostwach sześć pierwszych miejsc zajęli skoczkowie powołani przez trenera Stefana Horngachera na zbliżający się wielkimi krokami turniej.

Zwyciężył Piotr Żyła, uzyskując 3,3-punktową przewagę nad Dawidem Kubackim. – Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Złoty medal jest dla mnie zaskoczeniem, bo wszyscy koledzy skaczą naprawdę bardzo daleko. Cieszę się, że udało mi się wywalczyć pierwsze miejsce – komentował w telewizyjnym wywiadzie świeżo upieczony mistrz Polski. Żyła jest bardzo zadowolony ze skoków na przebudowanej Wielkiej Krokwi. – Dzisiaj bez problemu można było lądować telemarkiem nawet przy bardzo długich skokach, a gdy jeszcze przebudowany zostanie zeskok, to myślę, że lekko będzie można lądować telemarkiem 140 metrów – dodał wiślanin.

Dawid Kubacki cieszył się ze zdobycia srebrnego medalu. – Zawody pokazują, że jest w nas potencjał i to bardzo pozytywne. Jedziemy do Oberstdorfu walczyć o swoje. Nie chcę składać wielkich obietnic, chcę po prostu oddać dobre skoki. Taki sam cel miałem też tutaj w mistrzostwach Polski – tłumaczył skoczek TS Wisła Zakopane. Ocenił też nową Wielką Krokiew. – Jak się tu skacze? Całkiem w porządku. Jest troszeczkę inaczej niż wcześniej, bo leci się niżej, ale myślę, że przebudowa wyjdzie tej skoczni na plus. Mamy teraz bardzo fajne mrożone tory najazdowe i to nam pozwala trenować oraz skakać w konkursach w bardzo dobrych warunkach – podsumował Kubacki.

Maciej Kot sięgnął dziś po brąz mistrzostw Polski. – Jeden skok był naprawdę dobry: drugi. Temu pierwszemu niewiele brakowało, ale mocno mnie skrzywiło za progiem. To mały błąd, który ma wielkie skutki, jeśli chodzi o odległość. Dużo straciłem w powietrzu i pozostało mi atakować w drugiej serii. W niej oddałem już normalny skok. Pozycja dojazdowa była ustabilizowana, pracowaliśmy na tym przed świętami podczas obozu i udało mi się wprowadzić zmiany – oceniał Kot. – To dobrze, że przed turniejem mieliśmy przetarcie w mistrzostwach Polski. Najważniejszy był dla mnie ostatni skok. Chciałem skończyć zawody dobrze i w dobrym nastroju pojechać do Oberstdorfu.

Najlepsi polscy skoczkowie już 28 grudnia ruszą na prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, a pierwszym przystankiem będzie niemiecki Oberstdorf. Natomiast Wielka Krokiew w Zakopanem znów będzie gościć uczestników zawodów już w czwartek podczas Mistrzostw Tatrzańskiego Związku Narciarskiego.

Opr. j/Alicja Kosman – PZN