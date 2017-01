KROSNO. Tajemnice wielkiej gwiazdy opowiedziane i wyśpiewane przez Sonię Bohosiewicz. W repertuarze pierwszego koncertu Soni Bohosiewicz znalazły się utwory Marilyn Monroe, a także piosenki z filmu Janusza Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” tj. „I wanna be loved by you”, „I’ve got you…