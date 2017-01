TARNOBRZEG. 20-letni tarnobrzeżanin przyznał się do zgwałcenia o 7 lat młodszej od siebie dziewczynki. Nie było to jedyne skrzywdzone przez niego dziecko. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu zapadł wyrok w sprawie 20-latka, któremu prokuratura zarzuciła zgwałcenie 12-latki i dopuszczenie się wobec niej innych czynności seksualnych. Oskarżony przyznał się…

PRZEMYŚL. Polskie MSZ nie zamierza nie reagować na zakaz wjazdu na Ukrainę dla Roberta Chomy. Zniszczenie polskiego pomnika ofiar SS Galizen w Hucie Pieniackiej oraz dewastacja polskiego cmentarza, na którym spoczywają zamordowani przez NKWD obywatele polscy, skutecznie pogorszyły polsko-ukraińskie relacje. Do tego doszło uznanie prezydenta Przemysła, Roberta Chomy,…

Policjanci pracują na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w Komorowie. Samochód ciężarowy z naczepą zjechał z jezdni i wjechał do rowu, rozszczelnieniu uległy przewożone akumulatory samochodowe. Droga krajowa nr 9 jest zablokowana, zorganizowano objazdy. Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 3:30 w Komorowie, w powiecie kolbuszowskim,…